Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora şiddet: Saldırgan müezzin çıktı!

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Selçuklu 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan hekimimiz Dr. A.T.’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsan hayatını korumak ve topluma hizmet etmek dışında hiçbir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü şiddet, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez ve insanlık dışıdır. Saldırıya uğrayan hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sağlıkta şiddetin karşısında, sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” denildi. (DHA)