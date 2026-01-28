Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora şiddet: Saldırgan müezzin çıktı!
Konya'da bir müezzinin aile sağlı merkezinde muayene sırası nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi doktora saldırıp, darbettiği öne sürüldü.
Olay, dün Konya'nın Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Müezzin Y.M., muayene olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde, kendi aile hekiminin izinli olması nedeniyle hekimlerden A.T.’nun odasına girerek, muayene olmak istediğini söyledi. A.T. ise hastasının olduğunu, sırası geldiğinde muayene edebileceğini söyleyerek Y.M.’yi dışarı çıkardı.
İddiaya göre bir süre sonra tekrar içeri giren Y.M., muayene sırası yüzünden tartıştığı Dr. A.T.'nun parmağını ısırıp, yumrukla saldırdı. Merkezin personeli müdahale edip Dr. A.T.'yu, Y.M.’den kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.T., kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu olup, Y.M. hakkında ise şikayette bulundu.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Selçuklu 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan hekimimiz Dr. A.T.’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsan hayatını korumak ve topluma hizmet etmek dışında hiçbir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü şiddet, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez ve insanlık dışıdır. Saldırıya uğrayan hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sağlıkta şiddetin karşısında, sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” denildi. (DHA)