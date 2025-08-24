  1. Anasayfa
Bursa'da anne ve babasının vefat etmeden önce yaşadığı eve gelen kişi, anahtarı olmadığı için bahçe kapısını kırarak girdiği evde hayatının şokunu yaşadı...

Kaynak: İHA
Ailelerinden kalan mirasta anlaşamayıp evi köstebek yuvasına çevirdiler

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Canbazlar köyündeki 2 kardeşin babaevinde meydana geldi. 

İddiaya göre, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemeyen küçük hissedarlardan biri definecilerle anlaştı.

Babasının evine getirdiği definecilerle evi köstebek yuvasına çeviren hissedar, kardeşini fena kızdırdı.

İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer hissedar, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. 

