Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Tunceli'de yaklaşık 6 yıl önce kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan 21 yaşındaki üniversite 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı, Gülistan'ın dosyasının örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan biri ulaştığını açıkladı...
Kaynak: DHA
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.
Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.
