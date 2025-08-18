Ailesi üretimine Cumhuriyet öncesinde başlamıştı.... ''Aşkla yapmayan, yapamaz''

Kilis'in has zeytinyağından sabun ürettiklerini ifade eden Teksabuncu, "Zeytinin her şeyi kullanılıyor. İlk sıkımdan elde edilen yağdan zeytinyağlı sabun yapılır. Daha sonra çıkan pirina yağı da sabun üretiminde kullanılır. Biz Kilis'te zeytinyağlı, defneli ve pirinalı sabun çeşitleri üretiyoruz. Ayrıca zeytinyağı ile eşek sütü, keçi sütü ya da bıttım yağı gibi doğal ürünleri birleştirerek farklı sabun çeşitleri de üretiyoruz" ifadelerini kullandı.