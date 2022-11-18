Airbnb evinde ''gizli kamera'' rezaleti! 2 genç kadın neye uğradığını şaşırdı
Dünyaca ünlü "konaklama kiralama" uygulaması olan Airbnb üzerinden bir ev kiralayan 2 genç kadın kiraladıkları evde hayatlarının şokunu yaşadı.
Brezilya’nın turistik şehirlerinden Rio de Janeiro’nun popüler bölgelerinden Copacabana’da Airbnb üzerinden ev tutan bir çift hayatlarının şokunu yaşadı.
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Bir hafta evde kalan Julia Stoppa ve Ana Lucia Guimaraes, son günlerinde endişe yaratan bir şey keşfetti. Çift, yatak odalarında, çift kişilik yatağa dönük vaziyette bir gizli kamera buldu.
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Yaşadıklarını Brezilya medyasına anlatan Stoppa, “Dolaba doğru baktım ve tepede bir ışık gördüm. Bunu Ana’ya söyleyince çok endişelendik. Yakından bakınca bunun bir kameranın merceği olduğunu fark ettik.
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Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden de anlatan çift, “Bakın, burada bir kamera var. Copacabana’da pahalı bir Airbnb evinde gizli kamera bulduk” dedi.
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