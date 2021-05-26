AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?
2021 Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı'na yapılacak 110 Kaymakam adayı alımı için ilanyayımlandı. Başvuru yapan adaylardan sınavda 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. Peki, AİS ÖSYM ile 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır?
26 Mayıs'ta başlayan 2021 Kaymakamlık sınavı için başvurular 02 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru tarihi ise 10 Haziran olarak belirlendi.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
2021 Kaymakamlık sınav ücreti 250,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına sınav ücretini yatırabilecekler. Geç başvuru gününde ise sınav ücreti 375,00 TL olarak belirlendi.
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;