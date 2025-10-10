''Ajans'' yalanıyla fuhuş tuzağı: 23 kadın kurtarıldı!

KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

A.Ç.'nin kurduğu, liderliğini E.Ç. ve K.A.'nın yaptığı, K.A, D.B, U.Ç.'nin ise yardımcı olarak yer aldığı suç örgütünün, kadınları fuhşa zorladığı, 'ajans' adı altında iletişim ağı kurdukları, müşterilere mağdur kadınlara ait katalog fotoğraf attıkları belirlendi. Müşterileri eskort siteleri ve sosyal medya aracılığı ile temin eden ve mağdur kadınların fuhuş kazançlarının yarısını alan şüphelilerin incelemeye alınan banka hesaplarında yüksek miktarda para giriş-çıkışı tespit edilince operasyon için düğmesine basıldı.