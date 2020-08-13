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  3. 13 Ağustos 2020 17:26

Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Süperstar Ajda Pekkan ultra lüks villasını satışa çıkarmıştı ancak pandemi döneminde vazgeçmişti. Ajda Pekkan'ın villasının fiyatı dudak uçuklattı.

Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yeniden villasını satma kararı aldı. Pekkan, 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villasını 38 milyona satıyor!

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Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.

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Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

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Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Karantinada günlerini ultra lüks villasında geçiren Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki minik sarayında neler yaptı?

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