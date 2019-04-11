AK Parti Ankara'yı neden kaybetti ? Anket şirketi açıkladı
EMAX Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki yarışı neden kaybettiğini açıkladı.
EMAX Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme nedenlerini araştırdı.
Araştırmaya göre, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi'nde en çok işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle oy kaybetti.
8-10 Nisan 2019 tarihleri arasında bin 512 kişi ile yapılan ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra tüm katılımcıların yüzde 41.7'si "ekonomik sıkıntılar ve işsizlik"