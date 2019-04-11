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  3. 11 Nisan 2019 22:39

AK Parti Ankara'yı neden kaybetti ? Anket şirketi açıkladı

EMAX Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki yarışı neden kaybettiğini açıkladı.

AK Parti Ankara'yı neden kaybetti ? Anket şirketi açıkladı

EMAX Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme nedenlerini araştırdı.

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AK Parti Ankara'yı neden kaybetti ? Anket şirketi açıkladı

Araştırmaya göre, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi'nde en çok işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle oy kaybetti.

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AK Parti Ankara'yı neden kaybetti ? Anket şirketi açıkladı

8-10 Nisan 2019 tarihleri arasında bin 512 kişi ile yapılan ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra tüm katılımcıların yüzde 41.7'si "ekonomik sıkıntılar ve işsizlik"

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AK Parti Ankara'yı neden kaybetti ? Anket şirketi açıkladı

Yüzde 38.2'si ise "yanlış aday belirleme" cevabını verdi.

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