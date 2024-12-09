AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı
Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı öncesi AK Parti kulislerinde konuşulan rakamlar ortaya çıktı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Muhalefet partileri asgari ücretin en az 30-35 bin TL olmasını öneriyor. AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri ise görüşlerini daha çok kapalı toplantılarda paylaşıyor.
Yarınki toplantıda net bir rakam açıklanması beklenmiyor ancak verilecek zam oranına dair ipuçlarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
AK PARTİ'DE İKİ FARKLI GÖRÜŞ HAKİM
Ekonomim'in haberine göre AK Parti içinde asgari ücretle ilgili iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. Parti yöneticileri daha çok ekonomi yönetiminin çizgisine uygun açıklamalar yaparken, milletvekilleri saha gözlemlerine dayalı değerlendirmelerle beklentilerini dile getiriyor.
Parti yönetiminden gelen görüşler, "Asgari ücret artışı dengeli olmalı. Geçmişte yapılan yüksek zam oranı dengesizliğe neden oldu ve bu dengeyi sağlamak zorlaştı. Beklentiyi yükselten açıklamalar, oran belirlenirken zorluk yaratır" şeklinde özetleniyor. Bu çerçevede, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin TL ve üzerinde olabileceği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakamın 24 bin TL ve üzerine çıkabileceği iddia edildi.
MİLLETVEKİLLERİNİN TALEPLERİ
AK Parti'li milletvekilleri, asgari ücretin yanı sıra en düşük emekli maaşı konusunda da yüksek bir beklentiye sahip. Milletvekilleri, "Emekli maaşları yerel seçimlerde oy kaybettirdi. Vatandaş sahada tepki gösteriyor. Geçim zorluğu yaşıyorlar ve bu konuda haklılar. Asgari ücretin, 2024 sonundaki enflasyon oranına paralel artırılmasını bekliyoruz. Bu oranın yüzde 44 olacağını öngörüyoruz. Eğer yüzde 44 zam yapılırsa, asgari ücret 24 bin 432 TL olur. Bu rakamın daha yukarı çıkması sürpriz olur" değerlendirmesini yapıyor.
PARTİ İÇİNDEKİ GENEL BEKLENTİ NE?
AK Parti içinde genel beklenti, asgari ücretin 23 bin TL’nin altına düşmeyeceği, 25 bin TL'nin üzerine çıkmasının ise sürpriz olacağı yönünde şekilleniyor. Bu süreçte, en düşük emekli maaşının da 16 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiği görüşü milletvekilleri tarafından sıkça dile getiriliyor.