AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Muhalefet partileri asgari ücretin en az 30-35 bin TL olmasını öneriyor. AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri ise görüşlerini daha çok kapalı toplantılarda paylaşıyor.

Yarınki toplantıda net bir rakam açıklanması beklenmiyor ancak verilecek zam oranına dair ipuçlarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.