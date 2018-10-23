AK Parti - MHP ittifakı yerelde neden ve nasıl çöktü ?

HEDİYE UÇAK: İki parti arasındaki fikir ayrılıklarından bir diğeri ise Katar’dan Erdoğan’a hediye edilen uçak ile ilgili yaşandı. Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama ‘Bana hibe edildi, hediye edildi.’ Bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum” diyerek, Erdoğan’a uçağı iade etmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Erdoğan, bu “çağrıyı da görmezden geldi.”



