AK Parti - MHP ittifakı yerelde neden ve nasıl çöktü ?
AK PArti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı MHP lideri Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarıyla yerel seçimler için koptu.
24 HAZİRAN ÖNCESİ: İttifakın iki partisi arasında bir süredir özellikle belli başlı konularda fikir ayrılıkları yaşanıyordu. İki parti arasındaki ilk fikir ayrılığı, 24 Haziran seçimleri öncesinde yine MHP lideri Bahçeli’nin “ af çıkışıyla” yaşanmıştı. Bahçeli’nin af yasa teklifiyle ilgili önerisine o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gündemimizde af yok” diyerek, geri püskürttü.
MCKINSEY ÇIKIŞI: Bahçeli, döviz kurlarındaki yükseliş sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “McKinsey adlı ABD’li şirketle yaptığı” anlaşma noktasında da “açığa düştü.” Bahçeli, McKinsey ile ilgili “Be hey zır cahiller, pek çok ülkede faaliyeti olan, ülkemizde de yıllardır faal halde bulunan McKinsey bir denetim ve danışmanlık şirketidir” diye McKinsey’i savunurken, Erdoğan bu konuda geri adım atmış ve “McKinsey ile ilgili anlaşmanın sonlandırıldığını” belirtmişti.
HEDİYE UÇAK: İki parti arasındaki fikir ayrılıklarından bir diğeri ise Katar’dan Erdoğan’a hediye edilen uçak ile ilgili yaşandı. Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama ‘Bana hibe edildi, hediye edildi.’ Bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum” diyerek, Erdoğan’a uçağı iade etmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Erdoğan, bu “çağrıyı da görmezden geldi.”