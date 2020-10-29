AK Parti'den CHP'li Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'e tepki

'BU ZİHNİYETİ NE ÖZGÜRLÜK NE DE EŞİTLİK ANLAYIŞI AKLAR'

Öte yandan, Neptün Soyer'e bir tepki de AK Parti Izmir Milletvekili Cemal Bekle'den geldi. Milletvekili Bekle, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Peygamberimiz Hz.Muhammed'e saldıran Fransız Dergisi Charlie Hebdo'nun hakaretlerine destek vermesi ile nutkumuz bir kez daha tutuldu! Bu zihniyeti ne özgürlük ne de eşitlik anlayışı aklar" dedi.



