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AK Partili belediyeden ''colorfest'' Gençler çılgınlar gibi eğlendi

AK Partili belediyeler, üst üste konser ve etkinlikleri iptal etmeleriyle gündeme gelirken, AK Partili Uşak Belediyesi gençlerin bir araya gelerek eğlendiği “ColorFest” düzenledi...

AK Partili belediyeden ''colorfest'' Gençler çılgınlar gibi eğlendi - Resim: 1

Batman'da Hande Yener'in konserinin iptal edilmek istenmesi, Eskişehir'de gençlik festivalinin valilik tarafından iptali, Kocaeli'de Kürt şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin AK Partili belediye tarafından engellenmesi kamuoyundan büyük tepki çekmişti. 

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AK Partili belediyeden ''colorfest'' Gençler çılgınlar gibi eğlendi - Resim: 2

AK Partili belediyelerin üst üste konser ve etkinliklerin iptal edilmesiyle gündeme gelmesi tartışılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

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AK Partili belediyeden ''colorfest'' Gençler çılgınlar gibi eğlendi - Resim: 3

AK Partili Uşak Belediyesi ise gençlerin bir araya gelerek eğlendiği “ColorFest” düzenledi. 

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AK Partili belediyeden ''colorfest'' Gençler çılgınlar gibi eğlendi - Resim: 4

Şarkılar eşliğinde eğlenen festivale katılan tüm gençlerin üstleri ise eğlence sırasında renk tozlarıyla rengarenk bir hal aldı. 

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