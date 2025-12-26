AK Parti'nin af yasası sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı!
TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 11’inci Yargı Paketi'yle birlikte 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlülerin tahliye işlemleri başladı.
TBMM'de kabul edilen 11’inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlüler için Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliye işlemleri başladı.
Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak anılan 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı.
Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde hareketlilik yaşandı.
Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı.
