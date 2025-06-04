AK Parti'nin hem ''Erdoğan sonrası'' hem de ''Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' planı ortaya çıktı
Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı açıkken AK Parti'nin "Erdoğan sonrası planı" için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki "yüzde 50 artı 1 kuralı"nı aşağı çekerek muhafazakar milliyetçi tabanın tek başına iktidarda kalmasının da yolunu açılması olduğunu öne sürdü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı almaması durumunda zamanında yapılacak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa'nın 101. maddesi olan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü nedeniyle yeniden aday olamayacak. Yani Erdoğan'ın yeniden aday olması için ya TBMM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verecek ya da Anayasa'nın 101'inci maddesi değişecek...
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte "Erdoğan kendisine yeniden aday olmanın yolunu arıyor" yorumları yüksek sesle konuşulmaya başlanınca Erdoğan, 22 Mayıs'ta Macaristan'dan Türkiye'ye dönerken "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın adaylık açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Macaristan gibi Azerbaycan'dan da dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Aday olma gibi bir derdim yok" ifadeleri için "'Burada söylediğimiz şu; bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" sözlerini "Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum" diyerek değerlendirdi. Ankara kulisleri şimdi Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağını tartışmaya devam ederken, kulislerden çok konuşulacak bir bilgi geldi.
Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında “Çalışmanın içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini revize etmek ve seçilmeyi daha da kolaylaştırmaya yönelik maddeler olacağını söyleyenler de var, reddedenler de” dedi. AK Parti kurmaylarından planın “Bu sadece Erdoğan’ın kolay cumhurbaşkanı seçilmesi değil, Erdoğan sonrasında muhafazakar milliyetçi tabanın tek başına iktidarda kalmasının da yolunu açacak. AK Parti’nin başına kim gelirse gelsin Erdoğan gibi olmayacak. Bu ideolojinin iktidarda kalmasının yolu bu. AK Parti iktidarları yüzde 35’leri buluyor. Uygun destekle yüzde 40’ı daha kolay aşarız…” diye dile getirdiğini aktardı.