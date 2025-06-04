AK Parti'nin hem ''Erdoğan sonrası'' hem de ''Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' planı ortaya çıktı

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte "Erdoğan kendisine yeniden aday olmanın yolunu arıyor" yorumları yüksek sesle konuşulmaya başlanınca Erdoğan, 22 Mayıs'ta Macaristan'dan Türkiye'ye dönerken "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın adaylık açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Macaristan gibi Azerbaycan'dan da dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Aday olma gibi bir derdim yok" ifadeleri için "'Burada söylediğimiz şu; bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil" dedi.