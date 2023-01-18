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AK Parti'nin kalesindeki seçim anketi açıklandı!

HBS Araştırma 13-14 Ocak tarihlerinde AK Parti'nin kalelerinden biri olarak bilinen Kayseri'de gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Son ankete göre AK Parti kalesinde de oy kaybediyor.

AK Parti'nin kalesindeki seçim anketi açıklandı! - Resim: 1

HBS araştırma şirketi, 13-14 Ocak tarihlerinde 600 seçmenle Kayseri'de seçim anketi gerçekleştirdi. AK Parti'nin kalelerinden biri olarak bilinen AK Parti'nin oylarında 18 puanlık kayıp bulunuyor.

İşte o anketin sonuçları:

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AK Parti'nin kalesindeki seçim anketi açıklandı! - Resim: 2

AK Parti: Yüzde 32,1
2018 genel seçimlerinde AK Parti Kayseri'de yüzde 50,6 oy aldı. Ankete göre AK Parti Kayseri'de 18 puan oy kaybediyor.

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AK Parti'nin kalesindeki seçim anketi açıklandı! - Resim: 3

İYİ Parti: Yüzde 21,7

İYİ Pati 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 11 oy aldı. Anket sonuçlarına göre İYİ Parti kentte oylarını ikiye katlamış durumda.

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AK Parti'nin kalesindeki seçim anketi açıklandı! - Resim: 4

CHP: Yüzde 16,2

CHP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 12,4 oy aldı. Ankete göre CHP de kentte oylarını 4 puan birden artırdı.

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