AK Parti'nin kalesindeki seçim anketi açıklandı!
HBS Araştırma 13-14 Ocak tarihlerinde AK Parti'nin kalelerinden biri olarak bilinen Kayseri'de gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Son ankete göre AK Parti kalesinde de oy kaybediyor.
HBS araştırma şirketi, 13-14 Ocak tarihlerinde 600 seçmenle Kayseri'de seçim anketi gerçekleştirdi. AK Parti'nin kalelerinden biri olarak bilinen AK Parti'nin oylarında 18 puanlık kayıp bulunuyor.
İşte o anketin sonuçları:
1 / 9
AK Parti: Yüzde 32,1
2018 genel seçimlerinde AK Parti Kayseri'de yüzde 50,6 oy aldı. Ankete göre AK Parti Kayseri'de 18 puan oy kaybediyor.
2 / 9
İYİ Parti: Yüzde 21,7
İYİ Pati 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 11 oy aldı. Anket sonuçlarına göre İYİ Parti kentte oylarını ikiye katlamış durumda.
3 / 9
CHP: Yüzde 16,2
CHP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 12,4 oy aldı. Ankete göre CHP de kentte oylarını 4 puan birden artırdı.
4 / 9