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  4. AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı!

AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı!

Toplam 57 maddeden oluşan ve TBMM tatile girmeden kanunlaşması beklenen kanun teklifi ile imar affı niteliğinde bir düzenleme de geliyor. Buna göre 2022 öncesi yapılarda ruhsat şartı aranmayacak.

AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı! - Resim: 1

AK Parti'nin hazırladığı öğrenci affı ve 3600 ek gösterge düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

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AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı! - Resim: 2

Teklif ile ayrıca imar affı niteliğinde bir hüküm de getiriliyor. Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’da önemli bir değişiklik yapılıyor.

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AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı! - Resim: 3

Buna göre 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor.

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AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı! - Resim: 4

Madde gerekçesinde yazdığı şekliyle; kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesiyle ilgili süre uzatılıyor.

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