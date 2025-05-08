AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş etkisi yaratacak son seçim anketi açıklandı
Ser Araştırma tarafından Mayıs ayında 26 ilde gerçekleştirilen "bu pazar bir genel seçim olsa..." başlıklı son seçim anketinin sonuçları açıklandı... İşte partilerin güncel oy oranları...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Ser Araştırma 2-5 Mayıs'ta 26 ilden 2 bin 10 kişiyle seçim anketi yapılarak katılımcılara ''Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?'' sorusu soruldu.
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Şirket, CATİ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Anket sonuçlarına göre; CHP yüzde 33,9 ile birinci parti oldu.
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AK Parti yüzde 30,5 ile ikinci sırada takip etti.
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