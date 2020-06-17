Akar ve komutanlar Harekat Merkezi'nde!

Halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsunları etkisiz hale getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı. Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiği Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesi anlık takip ediyor.