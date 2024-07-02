Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı
3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerinin ÖTV maktu tutarlarına otomatik olarak zam yapılacak.
İktidarın asgari ücretliye ara zammı kapattığı temmuz ayında yeni zamlarla birlikte yurttaşa acı fatura çıkacak.
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1 Temmuz'da yürürlüğe giren yüzde 38'lik elektrik zammının ardından akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yansıyacak.
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TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Yİ-ÜFE'nin açıklanmasıyla benzin, motorin, otogaz, sigara ve içkiye gelecek olan ÖTV zammı belli olacak.
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2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. Çarşamba günü haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak. Beklentilere göre oranın yüzde 20'lere çıkacağı öngörülüyor.
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