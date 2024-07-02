Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı

TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Yİ-ÜFE'nin açıklanmasıyla benzin, motorin, otogaz, sigara ve içkiye gelecek olan ÖTV zammı belli olacak.