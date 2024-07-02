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Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerinin ÖTV maktu tutarlarına otomatik olarak zam yapılacak.

Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı - Resim: 1

İktidarın asgari ücretliye ara zammı kapattığı temmuz ayında yeni zamlarla birlikte yurttaşa acı fatura çıkacak. 

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Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı - Resim: 2

1 Temmuz'da yürürlüğe giren yüzde 38'lik elektrik zammının ardından akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yansıyacak.

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Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı - Resim: 3

TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Yİ-ÜFE'nin açıklanmasıyla benzin, motorin, otogaz, sigara ve içkiye gelecek olan ÖTV zammı belli olacak. 

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Akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı - Resim: 4

2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. Çarşamba günü haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak. Beklentilere göre oranın yüzde 20'lere çıkacağı öngörülüyor. 

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