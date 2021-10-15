Akaryakıt istasyonlarına hücum! Zammı duyan sıraya girdi

VATANDAŞLAR PETROL İSTASYONLARINA AKIN ETTİ

Gelen zam haberler inin ardından vatandaşlar, gece yarısından önce araçlarının deposunu doldurabilmek için akaryakıt istasyonlarına hareket ettiler. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, petrol istasyonlarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu ve bu kuyrukların yola kadar devam ederek uzamaya devam ettiği görüldü. Bazı kullanıcılar karştılaştıkları uzun kuyrukların 1 kilometreye kadar uzadığını ifade etti.