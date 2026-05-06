Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Kayseri’de bir akaryakıt istasyonunda çıkan "çakmak isteme" tartışması cinayetle sonuçlandı. Kimliği belirsiz 5 kişinin saldırısına uğrayan 3 arkadaştan E.A. hastanede yaşamını yitirdi. Polis, terk edilmiş halde bulunan firari otomobilin izini sürerken, cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlattı.
Kaynak: DHA / İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre sadece "çakmak isteme" meselesinden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı.
1 / 18
Bıçakların çekildiği olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan 5 kişilik saldırgan grubun peşine düştü.
2 / 18
Olay, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir istasyonda meydana geldi.
3 / 18
Edinilen bilgiye göre; E.A., B.T. ve A.A. isimli arkadaş grubu ile istasyonda karşılaştıkları henüz kimliği belirlenemeyen 5 şahıs arasında "çakmak" nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
4 / 18