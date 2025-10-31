  1. Anasayfa
  4. Akaryakıt istasyonunda dehşete düşüren olay: Eniştesine araçla çarptı!

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir kişi, akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesine araçla çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan şahıs yaralandı.

Kaynak: DHA
Olay, 27 Ekim'de Baskil ilçesinde meydana geldi. C.A., kullandığı hafif ticari araç ile akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi K.B.'ye (45) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan ve yere düşerek yaralanan B., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Kazanın ardından olay yerinden kaçan C.A., polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

