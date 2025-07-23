Akaryakıt istasyonunda kanlı hesaplaşma: Biri ateş açtı, diğeri araçla ezdi

Olay, 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Kısıklı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Araçta bulunan ve eski dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenilen M.G. ile B. arasında tartışma çıktı.