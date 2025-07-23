Akaryakıt istasyonunda kanlı hesaplaşma: Biri ateş açtı, diğeri araçla ezdi
İstanbul Üsküdar'da A.B. (67) aralarında husumet olan eski dini nikahlı eşinin kardeşi M.G. ile buluştuğu akaryakıt istasyonunda aracın içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.G. silahla ateş açtı. Yaralanan A.B. ise aracını G.'nin üzerine sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Kısıklı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Araçta bulunan ve eski dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenilen M.G. ile B. arasında tartışma çıktı.
YARALANDI, ARAÇLA EZDİ
Tartışma sırasında G. yanında bulunan silahıyla ateş etti. Ardından araçtan inen G., istasyondaki çalışanların yanına giderek durumu söyledi. Bu sırada G. istasyon görevlileriyle aracın yanına giderken, B. aracı G.'nin üzerine sürerek ezdi. Araç yakıt pompalarına vurarak durdu. Bu sırada istasyon görevlisi de aracın altında kalarak yaralandı.
SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI
B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli M.G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aynı gün silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
A.B.'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürülerek düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. (DHA)