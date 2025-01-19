Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet kamerada
Diyarbakır’da biri pompalı tüfekli 4 şüpheli, akaryakıt istasyonunda, husumetlileri olan kişiyi darbederek kaçırdı, ayırmak isteyen bir kişiye de tüfekle ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler 30 dakikada yakalanıp, kaçırılan kişi kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
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İddiaya göre, biri pompalı tüfekli 4 kişi, daha önce aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi darp ederek, kaçırmaya çalıştı.
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Bu sırada olayı görerek tarafları ayırmak için yanlarına gelen bir kişiye, gruptakilerden biri pompalı tüfekle ateş açtı.
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Silahlı kişi, daha sonra geri dönerek boş kartuşu alarak uzaklaştı.
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