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Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet kamerada

Diyarbakır’da biri pompalı tüfekli 4 şüpheli, akaryakıt istasyonunda, husumetlileri olan kişiyi darbederek kaçırdı, ayırmak isteyen bir kişiye de tüfekle ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler 30 dakikada yakalanıp, kaçırılan kişi kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet kamerada - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

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Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet kamerada - Resim: 2

İddiaya göre, biri pompalı tüfekli 4 kişi, daha önce aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi darp ederek, kaçırmaya çalıştı.

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Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet kamerada - Resim: 3

Bu sırada olayı görerek tarafları ayırmak için yanlarına gelen bir kişiye, gruptakilerden biri pompalı tüfekle ateş açtı.

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Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet kamerada - Resim: 4

Silahlı kişi, daha sonra geri dönerek boş kartuşu alarak uzaklaştı.

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