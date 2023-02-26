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Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar - Resim: 1

D-650 karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan istasyondaki yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar - Resim: 2

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesine kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar - Resim: 3

Yangın neticesinde akaryakıt istasyonunun ofis bölümleri ve bir benzin dolum noktası kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar - Resim: 4
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