Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar

D-650 karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan istasyondaki yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.