Akaryakıt tankeri ateş topuna dönüp, alev alev yandı

Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, alev topuna dönen tanker yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.