Akaryakıt tankeri infilak etti, dev köprü alevler içinde kaldı!
Panama Kanalı’nın Pasifik girişinde bulunan tarihi Amerika Köprüsü, bir yakıt tankerinin infilak etmesiyle alevlere teslim oldu! Köprünün hemen altındaki depolama tesisinde yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı dehşet anları saniye saniye kaydedildi.
Panama'da Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunun yerel saatle 16.30 sıralarında patladığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.