Akbank bayram kredisi başvuru nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok aranılanlar arasında bayram kredisi yer aldı. Akbank tarafından yapılan açıklamada, 0,99'dan başlayan faiz oranıyla 3 ay ertelemeli bayram kredisi başvurularının başladığı bildirildi. Peki, Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi kimler alabilir? 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...