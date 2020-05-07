Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Akbank tarafından yapılan açıklamada, 0,99'dan başlayan faiz oranıyla 3 ay ertelemeli bayram kredisi başvurularının başladığı bildirildi. Peki, Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi kimler alabilir?
Akbank bayram kredisi başvuru nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok aranılanlar arasında bayram kredisi yer aldı. Akbank tarafından yapılan açıklamada, 0,99'dan başlayan faiz oranıyla 3 ay ertelemeli bayram kredisi başvurularının başladığı bildirildi. Peki, Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi kimler alabilir? 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvurular Akbank şubesi, 7/24 Akbank Mobil uygulaması, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.
BAYRAM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.