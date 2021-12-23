Akdeniz'de iki batık gemiden hazine çıktı!

ROMA VE MEMLUK DÖNEMİNE AİT

Arkeologlar buluntuların yaklaşık 1700 ve 600 yıl önce Roma ve Memluk dönemlerine ait olduğunu tahmin ediyor.

Batık geminin içinde ele geçirilen buluntular arasında 3. yüzyılın ortalarına ait olduğu düşünülen yüzlerce Roma gümüşü ve bronz sikkesi ile Orta Çağ'a ait olduğu düşünülen 500'den fazla gümüş sikke yer alıyor.