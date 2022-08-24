Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek
İtalya'nın cennet adası Sardunya'ya taşınmak isteyenlere 12.700 sterlin ödeme yapılacak.
Akdeniz'in incisi İtalya, Sardunya adasına taşınmak isteyenlere 12.700 sterlin ödeme yapacak.
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Ada yetkilileri, kırsal kasabaları gençleştirme girişimi için 38 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdı.
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Nüfus kaybını tersine çevirmeyi ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan planın bir parçası olarak satın alma ve yenileme işlemleri için potansiyel alıcılara 15 bin euroya kadar da ödeme yapılabilir.
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HİBE YÜKSEK ANCAK KOŞULLARI BELLİ
Ancak bu hibe, insanların haksız avantaj elde etmesini ve kendilerine rahat bir tatil evi hazırlamasını önlemek için bazı kurallara sahip…
Sardunya hükümeti, pastoral İtalyan adasına taşınmayı düşünenler için bir teşvik olarak 15.000 Euro'ya (12.700 £) kadar hibe sunuyor.
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