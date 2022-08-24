Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek

HİBE YÜKSEK ANCAK KOŞULLARI BELLİ

Ancak bu hibe, insanların haksız avantaj elde etmesini ve kendilerine rahat bir tatil evi hazırlamasını önlemek için bazı kurallara sahip…

Sardunya hükümeti, pastoral İtalyan adasına taşınmayı düşünenler için bir teşvik olarak 15.000 Euro'ya (12.700 £) kadar hibe sunuyor.