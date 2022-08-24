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  4. Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek

Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek

İtalya'nın cennet adası Sardunya'ya taşınmak isteyenlere 12.700 sterlin ödeme yapılacak.

Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek - Resim: 1

Akdeniz'in incisi İtalya, Sardunya adasına taşınmak isteyenlere 12.700 sterlin ödeme yapacak.

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Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek - Resim: 2

Ada yetkilileri, kırsal kasabaları gençleştirme girişimi için 38 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdı.

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Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek - Resim: 3

Nüfus kaybını tersine çevirmeyi ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan planın bir parçası olarak satın alma ve yenileme işlemleri için potansiyel alıcılara 15 bin euroya kadar da ödeme yapılabilir.

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Akdeniz'in incisi Sardunya adasına taşınana 15 bin euro ödenecek - Resim: 4

HİBE YÜKSEK ANCAK KOŞULLARI BELLİ

Ancak bu hibe, insanların haksız avantaj elde etmesini ve kendilerine rahat bir tatil evi hazırlamasını önlemek için bazı kurallara sahip…

Sardunya hükümeti, pastoral İtalyan adasına taşınmayı düşünenler için bir teşvik olarak 15.000 Euro'ya (12.700 £) kadar hibe sunuyor.

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