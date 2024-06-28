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Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu

Mersin'de hafif ticari aracın minibüsü sollaması sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşmesine yol açtı.

Kaynak: İHA
Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu - Resim: 2

Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki E.E. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki minibüse arkadan çarptı, ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki B.M.'ye (21) çarparak köprüden aşağı düşürdü.

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Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu - Resim: 3

Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı. Yaralı B.M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu - Resim: 4

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü E.E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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