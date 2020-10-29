Akıl almaz olay! Baskına giden polisi horoz öldürdü

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyleyerek "Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim" ifadesini kullandı.