Akıl almaz olay! Baskına giden polisi horoz öldürdü
Filipinler'de bir polis memuru, Northern Samar bölgesindeki yasa dışı bir horoz dövüşüne düzenlenen baskında horoz tarafından öldürüldü.
Filipinler'de horoz dövüşleri corona virüsü salgını başladığından beri yasak. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyleyerek "Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim" ifadesini kullandı.