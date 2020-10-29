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  3. 29 Ekim 2020 14:26

Akıl almaz olay! Baskına giden polisi horoz öldürdü

Filipinler'de bir polis memuru, Northern Samar bölgesindeki yasa dışı bir horoz dövüşüne düzenlenen baskında horoz tarafından öldürüldü.

Akıl almaz olay! Baskına giden polisi horoz öldürdü

Filipinler'de horoz dövüşleri corona virüsü salgını başladığından beri yasak. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

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Akıl almaz olay! Baskına giden polisi horoz öldürdü

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyleyerek "Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim" ifadesini kullandı.

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Akıl almaz olay! Baskına giden polisi horoz öldürdü

Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi.

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Akıl almaz olay! Baskına giden polisi horoz öldürdü

Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu. Üç zanlının ise arandığı belirtildi.

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