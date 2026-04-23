Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes!

İ.Ö., savcılık ve emniyet birimlerine gerekli şikayetleri yaptıklarını söyleyerek, "Gerekli belgelerimiz elimizde mevcut. Müşterilerimiz de bize ödediği dekontları sürekli atıyor. Ama bu işin muhatabı biz değiliz. Buna rağmen iş yapamaz hale geldik. Bugün bizim esnaf olarak dükkanımızda siftah yokken adamlar günlük 500 bin lira, 1 milyon lira gibi hasılatlar elde ediyorlar" ifadelerini kullandı. İ.Ö.'in yeğeni H.Ö. (19) ise "Dün bir müşterimiz bizi aradı. Bizden şanzıman aldığını söyledi. Fakat bizden değil dolandırıcıdan almış. Daha sonra tehdit ve hakaret etti. Fakat bunun bizle bir alakası yok. Bu sıkıntıyı sanayide birçok esnaf yaşıyor. Bu şekilde internet dolandırıcılığı artık yaygın bir yöntem haline geldi. Bu sektör üzerinden para kazanıyorlar. Yetkililerden bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi. (DHA)