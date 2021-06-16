  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Akılalmaz hırsızlık anı kamerada

Akılalmaz hırsızlık anı kamerada

Avcılar'da bilgisayarcının zincirli kapısını kırarak içeri giren 4 hırsız 4 dakikada 150 bin liralık ürünü çaldılar. Komşuların kendilerini görüp bağırmasına ve cep telefonu ile görüntülemesine rağmen hırsızlığa devam ettiler o anlar saniye saniye kaydedildi. O anlar saniye saniye kaydedilirken hırsızlardan biri binadakilerin aşağı inip müdahale etmemesi için bina kapısını dışarıdan tuttu.

Avcılar'da bilgisayarcının zincirli kapısını kırarak içeri giren 4 hırsız, alarm sisteminin çalışması ve komşularının müdahale çabalarına rağmen yaklaşık 150 bin liralık ürünü alarak kaçtı.

1 / 5

Hırsızlık olayı bugün saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Ali Rıza Tanrıverdi'ye ait bilgisayar dükkanında meydana geldi.

2 / 5

Çalıntı olduğu belirlenen araçla iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 4 hırsız kepenkleri kırarak  içeri girdikten sonra 4 dakika içerisinde içeriden 150 bin liralık ürünü çaldı.

3 / 5

Komşuların kendilerini görüp bağırmasına ve cep telefonu ile görüntülemesine rağmen hırsızlığa devam eden 4 şüpheli daha sonra hızla uzaklaştı. Komşularının haber vermesi üzerine işyerine gelen Ali Rıza Tanrıverdi, eşi Behice Tanrıverdi ile iki oğlu şoke oldu.

4 / 5