Akılalmaz hırsızlık anı kamerada

Komşuların kendilerini görüp bağırmasına ve cep telefonu ile görüntülemesine rağmen hırsızlığa devam eden 4 şüpheli daha sonra hızla uzaklaştı. Komşularının haber vermesi üzerine işyerine gelen Ali Rıza Tanrıverdi, eşi Behice Tanrıverdi ile iki oğlu şoke oldu.