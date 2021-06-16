Akılalmaz hırsızlık anı kamerada
Avcılar'da bilgisayarcının zincirli kapısını kırarak içeri giren 4 hırsız 4 dakikada 150 bin liralık ürünü çaldılar. Komşuların kendilerini görüp bağırmasına ve cep telefonu ile görüntülemesine rağmen hırsızlığa devam ettiler o anlar saniye saniye kaydedildi. O anlar saniye saniye kaydedilirken hırsızlardan biri binadakilerin aşağı inip müdahale etmemesi için bina kapısını dışarıdan tuttu.
Avcılar'da bilgisayarcının zincirli kapısını kırarak içeri giren 4 hırsız, alarm sisteminin çalışması ve komşularının müdahale çabalarına rağmen yaklaşık 150 bin liralık ürünü alarak kaçtı.
Hırsızlık olayı bugün saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Ali Rıza Tanrıverdi'ye ait bilgisayar dükkanında meydana geldi.
Çalıntı olduğu belirlenen araçla iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 4 hırsız kepenkleri kırarak içeri girdikten sonra 4 dakika içerisinde içeriden 150 bin liralık ürünü çaldı.
Komşuların kendilerini görüp bağırmasına ve cep telefonu ile görüntülemesine rağmen hırsızlığa devam eden 4 şüpheli daha sonra hızla uzaklaştı. Komşularının haber vermesi üzerine işyerine gelen Ali Rıza Tanrıverdi, eşi Behice Tanrıverdi ile iki oğlu şoke oldu.