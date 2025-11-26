Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı; gören gözlerine inanamadı
Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra bir süre sürüklenen hafif ticari araç, ardından dik vaziyette kaldı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi.
A.Ç, yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek dik vaziyette duran aracın sürücü A.Ç. ile yanında bulunan H.D., yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
