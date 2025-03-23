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Akılalmaz olay kamerada: Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar

Bursa'da bir grup genç ile esnaf arasında çıkan kavgada sandalyeler masalar havada uçuşurken taraflardan bazıları ise kaosu fırsat bilip tezgah önündeki ürünleri çaldı.

Kaynak: İHA
Akılalmaz olay kamerada: Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar - Resim: 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesinde bir grup genç ile esnaf tartışmaya başladı.

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Akılalmaz olay kamerada: Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar - Resim: 2

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda birbirine vurmaya başladı.

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Akılalmaz olay kamerada: Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar - Resim: 3

Kavgaya taraflarında girmesiyle sandalye ve masalar havada uçuşurken, saldırganların biri kavgayı bahane edip tezgahtaki ürünleri çaldı.

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Akılalmaz olay kamerada: Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar - Resim: 4

2 kişinin hafif yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.

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