Akılalmaz olay kamerada: Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar
Bursa'da bir grup genç ile esnaf arasında çıkan kavgada sandalyeler masalar havada uçuşurken taraflardan bazıları ise kaosu fırsat bilip tezgah önündeki ürünleri çaldı.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesinde bir grup genç ile esnaf tartışmaya başladı.
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Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda birbirine vurmaya başladı.
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Kavgaya taraflarında girmesiyle sandalye ve masalar havada uçuşurken, saldırganların biri kavgayı bahane edip tezgahtaki ürünleri çaldı.
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2 kişinin hafif yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.
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