Akılalmaz olay: Kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için...
Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için iş yerinin duvarını kırıp kapısını söktü.
söktü.
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Sivas’ta asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, yaptığı araçla adından söz ettiriyor. İnternetten gördüğü bir fotoğrafla kolları sıvayan Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı aracının yüzde 50’lik kısmını tamamladı.
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Boş vakitlerini değerlendirerek iş yerinin içerisinde hurda malzemelerle aracı yapan Yılmaz, kaporta kısmını tamamladığı aracın geri kalan kısmına ise oto sanayide devam etmeye karar verdi.
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Bu karardan sonra Yılmaz, aracı dışarı çıkarmak için iş yerinin duvarını kırıp kapısını sökmek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından araç gün yüzüne çıkartıldı. Görenlerin bir hayli şaşırdığı araç, çekiciye yüklenerek oto sanayiye götürüldü.
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