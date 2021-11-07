Akılalmaz olay: Kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için...

Sivas’ta asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, yaptığı araçla adından söz ettiriyor. İnternetten gördüğü bir fotoğrafla kolları sıvayan Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı aracının yüzde 50’lik kısmını tamamladı.