Akılalmaz olay: kendini tatmin ederken ciğerini yırttı

20 yaşlarındaki genç erkeklerde bu tür bir yaralanmanın görülmediği ve bunun için sert bir şekilde kusma veya ciddi fiziksel egzersiz olması gerektiğini düşünen doktorların, yaptıkları incelemede gencin ilk göğüs ağrısını mastürbasyon yaparken hissettiği kaydedildi.