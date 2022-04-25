Akılalmaz olay: kendini tatmin ederken ciğerini yırttı
ABD'de tıp alanında yayın yapan bir dergide yayınlanan araştırmada, akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıkarıldı.
"Radyoloji Olgu Raporları" (Radiology Case Report) adlı dergide çıkan araştırmaya göre, rapor edilen vakayla dünyada ilk kez bir erkeğin mastürbasyon yaparken ciğerinin yırtıldığı kayıtlara geçti.
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Winterthur kentinde öksürük ve göğüs ağrısı çeken genç bir hastanın hastaneye gitmesinin ardından yapılan tıbbi tetkiklerde, bu kişinin ciğerinde yırtık tespit edildi.
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20 yaşlarındaki genç erkeklerde bu tür bir yaralanmanın görülmediği ve bunun için sert bir şekilde kusma veya ciddi fiziksel egzersiz olması gerektiğini düşünen doktorların, yaptıkları incelemede gencin ilk göğüs ağrısını mastürbasyon yaparken hissettiği kaydedildi.
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Radyoloji testinde de gencin ciğerinin ciddi bir şekilde yara aldığı görüldü.
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