Akılalmaz olay: Klozet kapağına gizlenen dev örümcek genç kadının kalçasını ısırdı
İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki radyo programcısı Jo Kenyon, klozetin kapağında gizlenen dev örümcek tarafından ısırıldı.
Karadul (Latrodectus) olarak bilinen bir örümcek türü tarafından ısırılan kadın, yaşadığı acının sonrasında soluğu acil serviste aldı.
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34 yaşındaki radyo programcısı o anları, "Doktorlar hemen gelmeseydim ısırığın sepsise yol açabileceğini ve muhtemelen beni öldürebileceğini söyledi" diyerek anlattı.
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Örümceklerden hayatım boyunca çok korkmuşumdur. O kadar ani ve garip bir yanma hissiydi ki, 'Bu da neydi böyle?' diye düşünerek ayağa fırladım.
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Klozet kapağını kaldırdım ve altındaki bu devasa örümceği gördüm." dedi.
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