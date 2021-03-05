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  4. Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu

Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu

Endonezya'nın Borneo adasında nehre yüzmek için giren 8 yaşındaki çocuk, dev timsahın saldırısından kurtulamadı.

Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu - Resim: 1

Kan donduran olay Endonezya'nın Borneo adasında meydana geldi.

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Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu - Resim: 2

Babasıyla nehirde yüzen 8 yaşındaki çocuk dev timsahın saldırısına uğradı.

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Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu - Resim: 3

Baba timsahın bir anda yükselip çocuğunu yutması karşısında bir şey yapamadı. Acılı baba, timsahın arkasından yüzdü ancak yetişemedi.

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Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu - Resim: 4

Kutai Timur bölgesindeki yerliler ertesi gün altı metrelik timsahı yakaladı ve içinde çocuğun cansız bedenini hayvanın karnını yarıp çıkardılar.

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