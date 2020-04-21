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  3. 21 Nisan 2020 13:05

Akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs taşıyıcısını öve öve bitiremediler

Birçok insan için, fareler evde istenmeyen misafirler olmaktan öteye gitmez. Ancak koronavirüsün doğduğu yer olan ve özellikle son aylarda sıra dışı beslenme alışkanlıklarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Çin'de yemek masasında bir ziyafet olabilirler.

Akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs taşıyıcısını öve öve bitiremediler

Birçok insan için, fareler evde istenmeyen misafirler olmaktan öteye gitmez. Ancak koronavirüsün doğduğu yer olan ve özellikle son aylarda sıra dışı beslenme alışkanlıklarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Çin'de yemek masasında bir ziyafet olabilirler.

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Akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs taşıyıcısını öve öve bitiremediler

Koronavirüs taşıyıcısı olan bambu sıçanları, yüzyıllardır ülkede aranan bir besin kaynağı olmayı sürdürüyor ve 'yüksek besin değeri' nedeniyle övülüyor.

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Akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs taşıyıcısını öve öve bitiremediler

On binlerce çiftçi onları yetiştirdi, şefler onları farklı yönemlerle pişirdi ve dünyayı dize getiren corona virüs pandemisi ticareti durdurana kadar 'bambu faresi yemek için 100 neden' gibi listeler üretildi.

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Akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs taşıyıcısını öve öve bitiremediler

Çin bambu sıçanları yabaşka bir deyişle 'zhu shu', cüsseli ve tombul figürleri ve şişman yanaklarıyla bilinir. Bambudan beslenen vahşi bir kemirgen türü olan bu dev sıçanlar, beş kilograma kadar ağırlığa sahip olabilir ve 45 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilir.

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