Akın akın geliyorlar: Boş yastık bile yok
Yazın son günlerine girilirken turizm cenneti Antalya'ya turist akını tüm hızıyla devam ediyor.
Antalya turist patlaması yaşıyor! Kente turistler adeta akın ediyor. Otel müdürü Korhan Alşan, normalde okul dönemiyle eylülde kıyı tatilciliğinde kırılma olduğunu, ancak bu yıl eylülde dahi ciddi hareketlilik gözlemlendiğini dile getirdi. Bir başka otelin müdürü İsmail Çağlar ise "Yüksek sezonda Orta Doğu'dan ciddi sayılarda misafir almıştık, tekrar Avrupa ve Rusya sayıları artıyor. Rusya'dan uçak sayılarının artacağı haberleri de geldi" sözleriyle turist çeşitliliğini anlattı ve "Eylül ayında boş yastık bile kalmayacak gibi görünüyor" diye ekledi.
YÜZDE 90'IN ÜSTÜNDE
Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'ya, yaz döneminde yine milyonlarca turist geldi. Ağustos ayı başındaki verilere göre, eylül ortasına kadarki dönemde özellikle 5 yıldızlı ve deluxe konseptli otellerde yüzde 100'e yakın doluluk yaşanıyor. Şu anki verilere göre talep yoğunluğunun devam ettiğini açıklayan sektör temsilcileri, eylülün 2'nci yarısı ve ekim ortasına kadar rezervasyonların, yüzde 90'ın üzerine çıktığını açıkladı.
GÜNDE 75-80 BİN KİŞİ GELİYOR
Tur operatörü genel müdürü turizmci Recep Yavuz, 21 Ağustos itibarıyla Antalya'ya hava yoluyla gelen toplam turist sayısının 8 milyon 300 bine ulaştığını açıkladı. Yavuz, günlük yabancı turist gelişlerinin 75-80 binde devam ettiğini belirterek, ağustos sonu itibarıyla 9 milyonun rahatlıkla aşılacağını açıkladı. Yavuz, 8,3 milyon yabancı turist içinde ilk sırayı 1 milyon 363 binle Almanların, 2'nci sırayı 1 milyon 275 binle Rusların aldığını söyledi.
Lara-Kemerağzı'ndaki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Korhan Alşan, pandemi sonrası Antalya'nın ciddi taleple karşı karşıya olduğunu belirterek, "Temmuz neredeyse tüm Antalya bölgesinde doluluk bakımından yüzde 90-95 seviyesinde, ağustosta yüzde 92-97 aralığını görebiliriz. Eylülde klasik olarak kıyı tatilciliğinde okulların açılmasıyla birlikte talepte kırılma olur normalde ama bu sene eylül ayında da ciddi hareketlilik gözlemleniyor" diye konuştu.