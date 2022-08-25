Akın akın geliyorlar: Boş yastık bile yok

Antalya turist patlaması yaşıyor! Kente turistler adeta akın ediyor. Otel müdürü Korhan Alşan, normalde okul dönemiyle eylülde kıyı tatilciliğinde kırılma olduğunu, ancak bu yıl eylülde dahi ciddi hareketlilik gözlemlendiğini dile getirdi. Bir başka otelin müdürü İsmail Çağlar ise "Yüksek sezonda Orta Doğu'dan ciddi sayılarda misafir almıştık, tekrar Avrupa ve Rusya sayıları artıyor. Rusya'dan uçak sayılarının artacağı haberleri de geldi" sözleriyle turist çeşitliliğini anlattı ve "Eylül ayında boş yastık bile kalmayacak gibi görünüyor" diye ekledi.