Akın akın geliyorlar: Bu gece itibarıyla yasak yok

Rusya ile turizm diplomasisi

Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla iki ülke arasında diplomasi trafiği yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.