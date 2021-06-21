Akın akın geliyorlar: Bu gece itibarıyla yasak yok
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı çalışmasının hızlanmasıyla turizm sektörünün canlanması bekleniyor.
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar gece yarısından itibaren yeniden başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona eriyor.
Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ile 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlandı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, kararın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alındığını duyurdu.
Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı" diye konuştu.
Rusya ile turizm diplomasisi
Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla iki ülke arasında diplomasi trafiği yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.