Akın akın gidiyorlar ! Otogarda bayram yoğunluğu

Otogar girişinde yolcu getiren araçlar ise yoğunluk oluşturuyor. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için otogarın giriş ve çıkışlarında polisler önlem aldı.



Yolcularını alan otobüslerin ise otogar içerisinde araç trafiğine neden olduğu görüldü.