Akın akın gidiyorlar ! Otogarda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle ek seferler başlatıldı.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti.
Yoğunluk nedeniyle otobüsler ek seferler başlattı. Bazı vatandaşların ise otobüs bileti bulmakta güçlük çektiği gözlendi.
Otogar girişinde yolcu getiren araçlar ise yoğunluk oluşturuyor. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için otogarın giriş ve çıkışlarında polisler önlem aldı.
Yolcularını alan otobüslerin ise otogar içerisinde araç trafiğine neden olduğu görüldü.