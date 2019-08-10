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  3. 10 Ağustos 2019 15:08

Akın akın gidiyorlar ! Otogarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle ek seferler başlatıldı.

Akın akın gidiyorlar ! Otogarda bayram yoğunluğu

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti.

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Akın akın gidiyorlar ! Otogarda bayram yoğunluğu

Yoğunluk nedeniyle otobüsler ek seferler başlattı. Bazı vatandaşların ise otobüs bileti bulmakta güçlük çektiği gözlendi.

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Akın akın gidiyorlar ! Otogarda bayram yoğunluğu

Otogar girişinde yolcu getiren araçlar ise yoğunluk oluşturuyor. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için otogarın giriş ve çıkışlarında polisler önlem aldı.

Yolcularını alan otobüslerin ise otogar içerisinde araç trafiğine neden olduğu görüldü.

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Akın akın gidiyorlar ! Otogarda bayram yoğunluğu

Yolculardan Yunus Emre İncedayı, bayram tatilinde Denizli'ye gittiğini belirterek, ''Kurbanımı kesmek, ailemiz ve akrabalarımızla vakit geçirmek için yola çıkıyorum. Önceden biletimi aldığım için bilet bulmakta sorun yaşamadım'' dedi.

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