Akın akın gittiler! Tatil beldelerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı
Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Ramazan Bayramı tatilinde oteller ve pansiyonlar doldu taştı.
Amasra
Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, temiz kumsalları ve az dalgalı denizinin yanı sıra mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra`da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar büyük oranda doldu.
Merkez nüfusu 6 bin olan ilçeye, bayram tatili süresince günübirlikçi ve konaklamalı yaklaşık 40 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Helenistik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.
3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçiler için cazibe merkezi olan ilçeyi yılda yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Çakır, Amasra`da her bayram yoğunluk yaşadığını belirtti.