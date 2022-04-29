  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Akın akın gittiler! Tatil beldelerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Akın akın gittiler! Tatil beldelerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Ramazan Bayramı tatilinde oteller ve pansiyonlar doldu taştı.

Akın akın gittiler! Tatil beldelerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı - Resim: 1

Amasra
Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, temiz kumsalları ve az dalgalı denizinin yanı sıra mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra`da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar büyük oranda doldu.

1 / 19
Akın akın gittiler! Tatil beldelerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı - Resim: 2

Merkez nüfusu 6 bin olan ilçeye, bayram tatili süresince günübirlikçi ve konaklamalı yaklaşık 40 bin turistin gelmesi bekleniyor.

2 / 19
Akın akın gittiler! Tatil beldelerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı - Resim: 3

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Helenistik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

3 / 19
Akın akın gittiler! Tatil beldelerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı - Resim: 4

3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçiler için cazibe merkezi olan ilçeyi yılda yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Çakır, Amasra`da her bayram yoğunluk yaşadığını belirtti.

4 / 19