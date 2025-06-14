Akıncı TİHA, ÇAKIR'la hedefi tam 12'den vurdu

Bu kapsamda Roketsan tarafından üretilen ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirilen alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, AKINCI hedefi tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ilişki görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. (DHA)