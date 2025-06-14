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Akıncı TİHA, ÇAKIR'la hedefi tam 12'den vurdu

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ÇAKIR seyir füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak: DHA
Akıncı TİHA, ÇAKIR'la hedefi tam 12'den vurdu - Resim: 1

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'ya, yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürüyor.

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Akıncı TİHA, ÇAKIR'la hedefi tam 12'den vurdu - Resim: 2

Bu kapsamda Roketsan tarafından üretilen ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirilen alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, AKINCI hedefi tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ilişki görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. (DHA)

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Akıncı TİHA, ÇAKIR'la hedefi tam 12'den vurdu - Resim: 3
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