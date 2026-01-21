AKINCI TİHA, mini seyir füzesi KEMANKEŞ'le vurdu: Hedefe tam isabet!
Bayraktar AKINCI TİHA, iki adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla tamamladı.
Kaynak: İHA
Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı.
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 2 adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla gerçekleştirdi.
Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.
