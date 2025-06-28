Akıncı TİHA, mini seyir füzesiyle hedefi 12'den vurdu

Hava hedefi imha görevinde tam isabet

KEMANKEŞ 1'in geliştirme ve entegrasyon süreci önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu ve Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezleri'nin koordinesinde gerçekleştirilen test için kanat altında taşıdığı 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında KEMANKEŞ 1'in sistem tanımlama, seyir, atış ve görsel dalış (hava hedefi imha) kabiliyetleri sınandı.