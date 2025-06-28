Akıncı TİHA, mini seyir füzesiyle hedefi 12'den vurdu
Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın geliştirdiği Kemankeş 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi'nin test süreci devam ediyor. Kemankeş 1, Bayraktar Akıncı TİHA'dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu.
Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.
Bu kapsamda Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Akıllı Seyir Füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamladı.
Hava hedefi imha görevinde tam isabet
KEMANKEŞ 1'in geliştirme ve entegrasyon süreci önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu ve Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezleri'nin koordinesinde gerçekleştirilen test için kanat altında taşıdığı 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında KEMANKEŞ 1'in sistem tanımlama, seyir, atış ve görsel dalış (hava hedefi imha) kabiliyetleri sınandı.
Senaryo gereği 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesi ile başka bir dron tarafından taşınan hareketli hava hedeflerine yönelik atış gerçekleştirildi. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde KEMANKEŞ 1 füzeleri, belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti.