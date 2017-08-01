Akıncı Üssü davası bugün başlıyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakim karşısına çıkıyor. Sanıklardan, darbe girişimini yönettikleri belirtilen Kemal Batmaz, Akın Öztürk, Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 41 kişi duruşma salonuna hakim ve savcıların girdiği kapıdan alındı.
Darbe girişimini yönettikleri belirtilenlerin de olduğu 41 sanık, duruşmanın yapılacağı salona, hakim ve savcıların da giriş yaptığı kapıdan alındı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşma salonuna binanın arka tarafından götürüldü.
Jandarma komandolarının oluşturduğu güvenlik koridorunda tek sıra halinde bulunan 41 sanık arasında örgütün sivil imamlarından olduğu belirtilen Kemal Batmaz, eski Orgeneral Akın Öztürk, eski Tuğgeneral Kubilay Selçuk ve eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ön sıralarda olduğu görüldü. Sıranın sonunda ise sivil imamlar ile eski asker sanıkları yer aldı.